Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
'nın Sarıgöl
ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.
Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesinde bir evde çıkan yangında ev tamamen yandı. Saat 16.00 sıralarında Seyfi Gürsoy'un (29) evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen tek katlı ev tamamen yanarak küle döndü. Jandarma
yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı Su basan lisede kimyasal gaz paniğe yol açtı! Birçok ekip sevk edildi