Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü
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Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesinde bir evde çıkan yangında ev tamamen yandı. Saat 16.00 sıralarında Seyfi Gürsoy'un (29) evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen tek katlı ev tamamen yanarak küle döndü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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