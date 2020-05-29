Sarıgöl'de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun bir aranın ardından ilk defa kılınan cuma namazı için vatandaşlar Sarıgöl Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazaryerini doldurdu.



Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cuma namazı Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında altı bölümde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Cuma namazına cemaat kendi seccadeleriyle geldi. Belediye zabıta ekipleri maskeleri olmayan cemaate maske dağıtırken, cuma namazı kalabalık bir cemaat tarafından kılındı. - MANİSA