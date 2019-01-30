Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Cumhur İttifakı Ziyareti

Sarıgöl'de Cumhur İttifakı Ziyareti

50 dakika önce

MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı ve tekrar aday olarak gösterilen Necati Selçuk, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sarıgöl AK Parti İlçe Lokaline giderek ziyaret etti.

Sarıgöl'de Cumhur İttifakı Ziyareti, System.String[]
MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı ve tekrar aday olarak gösterilen Necati Selçuk, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sarıgöl AK Parti İlçe Lokaline giderek ziyaret etti.

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç tarafından kapıda karşılanan Belediye Başkanı Necati Selçuk ve MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Sarıgöl İlçe Binasında 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "31 Mart seçimlerinde tek yürek olacağız. Cumhur ittifakının amacı ülkemizin kalkınmasında önem kazanacaktır. Önemli olan hep birlikte ülkemizin geleceğini güvence altına almaktır" dedi.

31 Mart seçimlerinde birliktelik örneği sergileyeceklerini söyleyen Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "Ülkemizin geleceği için el ele vererek yerel seçimlerden zaferle çıkacağız. 31 Mart seçimleri birlikteliğimizin göstergesi olacaktır" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

MHP, Necati Selçuk, Sarıgöl, Politika
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