Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de demokrasi yürüyüşü
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Sarıgöl'de demokrasi yürüyüşü

2 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü yapıldı.

Sarıgöl'de demokrasi yürüyüşü, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Düzenlenen yürüyüşe Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüyüş yaparak Hükümet Konağı Meydanındaki törene katıldı. Hükumet Konağı önünde yapılan törende Demokrasi ve diğer şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç yaptığı konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemizin birliğine yönelik olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe halkımızın tankların önlerine çıkarak dur dedi. Şu unutulmamalıdır ki, Türk milletini hiç bir güç bölemez. Birliğimizi kimse tehdit edemez." dedi.

Sarıgöl Türk- Eğitim Sen tarafından vatandaşlara tatlı ikramı yapılırken, Emek ekmek fırını sahibi Halis Aslan tarafından da vatandaşlara simit ikramında bulunuldu.

Sarıgöl'de halk sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutacak. - MANİSA
Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
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