Sarıgöl'de devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Buldan-Sarıgöl istikametinde ilerleyen H.A. (39) idaresindeki 20 RS 343 plakalı pikap, Dindarlı Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (27) yaralandı.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.???????
Kaynak: AA
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