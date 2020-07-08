Sarıgöl'de dolu ve fırtına zarara yol açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarına zarar verdi. Aralık ayına kadar hasadı yapılan ve büyük bir bölümü ihraç edilen üzümlerin büyük zarar gördüğünü kaydeden üreticiler ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.



Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen dolu ve fırtına zararı için Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar belirleme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Ahmetağa Mahallesindeki çiftçilerin zararını yerinde inceleyen Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen dolu ve fırtınadan zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



"Çiftçi borçları yapılandırılsın"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'de sezon başlamak üzereyken bir afete uğradık. Şimdiye kadar ne soğuktan ne doludan bir afet olmamıştı. İki gündür devam eden aşırı fırtına, aşırı yağmur, dolu bağlarımızı bu hale getirdi. İçinde bulunduğumuz bağ büyük bir bağ. Boylu boyunca yatmış yere. Bunu buradan kaldırmak çok zor bir iş. Buranın komple kaldırılıp yeniden kurulması lazım. Bugün de bir yağış görünüyor ne olacağını Allah bilir" dedi. Ülgen, Sarıgöl'de doludan ve fırtınadan zarar gören üreticilerin borçlarının üç yıllığına yapılandırmasını talep ettiklerini dile getirerek, özellikle Ahmetağa Mahallesindeki üzüm bağlarının fırtınadan dolayı devrildiğini ve diğer alanlarda da dolu zararı olduğunu anlatarak çalışmaların devam ettiğini söyledi. - MANİSA