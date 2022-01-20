Sarıgöl'de durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurduğu araçtan metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan O.B, A.Ö, M.E isimli şahısların yapılan üst aramasında; 11.5 gram metamfetamin maddesi, 5.6 gram esrar maddesi ile uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA