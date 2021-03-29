Sarıgöl'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 litre sahte içki ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.P. ve H.Y'nin sahte alkolden zehirlenmeleri üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, pet şişeler içinde sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekipleri yaptıkları uygulamada Ö.G ve İ.Ç.A'nın üzerinde toplam 5 gram metamfetamin ve hassas terazi buldu.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu bulundurma ve satın almak suçlarından" işlem yapıldı.