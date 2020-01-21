Sarıgöl'de erken budanan asma kış ayında yaprak açtı - Son Dakika
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Sarıgöl'de erken budanan asma kış ayında yaprak açtı

6 saat önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 66 yaşındaki Hatice Tosun'un evinin önündeki 'Mevlana' cinsi asma, erken budama nedeniyle kış ayında yeniden yaprak açmaya başladı.

Sarıgöl'de erken budanan asma kış ayında yaprak açtı, System.String[]

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 66 yaşındaki Hatice Tosun'un evinin önündeki 'Mevlana' cinsi asma, erken budama nedeniyle kış ayında yeniden yaprak açmaya başladı.

Sarıgöl'ün kırsal Emcelli Mahallesi'ndeki evinin önüne hem gölge yapması hem de meyvesinden yararlanmak için diktiği asmayı Hatice Tosun, geçen ekim ayında budattı. Erken budanan asma, 3 katlı binanın kuytusunda kaldığı için dondurucu soğuk havaya rağmen yaprak açtı. Zamansız yaprak açan asma görenler şaşırttı.

Asmasını erken budattığı için bu yıl üzüm alamayacağını belirten Hatice Tosun, "Hiç olmazsa gölgesinden yararlanırım artık" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise erken budama yapıldığından asmanın kış ayında uyanma yapmış olduğunu belirtip, "Yoksa, hava sıcaklığı ve soğuklar bağcıların arzu ettiği şekilde seyrediyor" diye konuştu.


Hatice Çarpar, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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