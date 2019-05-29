Sarıgöl'de eski ramazan şenlikleri etkinliği

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde lise öğrencilerinin kültürlerini tanıması için eski Ramazan şenlikleri etkinliği yapıldı.
Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesinde düzenlenen etkinlikte 80 ve 90'lı yıllarda ramazan aylarında köylerde ve kent meydanlarında sunulan şenlikler yaşatıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere "Aşık ile Maşuk", "Hacivat ve Karagöz" gösterilerinin yanı sıra, şiir, mani, tasavvuf müziği dinletildi.
Gösterilerin büyük alkış aldığı etkinlikte öğrenci ve davetlilere ramazan şerbeti ikram edildi. Okul Müdürü
Mehmet Ayçan, öğrencilerine ve ailelerine eski ramazanları yeniden yaşattıklarını ifade etti.