Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de eski ramazan şenlikleri etkinliği
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Sarıgöl'de eski ramazan şenlikleri etkinliği

50 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde lise öğrencilerinin kültürlerini tanıması için eski Ramazan şenlikleri etkinliği yapıldı.

Sarıgöl'de eski ramazan şenlikleri etkinliği, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde lise öğrencilerinin kültürlerini tanıması için eski Ramazan şenlikleri etkinliği yapıldı.
Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte 80 ve 90'lı yıllarda ramazan aylarında köylerde ve kent meydanlarında sunulan şenlikler yaşatıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere "Aşık ile Maşuk", "Hacivat ve Karagöz" gösterilerinin yanı sıra, şiir, mani, tasavvuf müziği dinletildi.
Gösterilerin büyük alkış aldığı etkinlikte öğrenci ve davetlilere ramazan şerbeti ikram edildi.
Okul Müdürü Mehmet Ayçan, öğrencilerine ve ailelerine eski ramazanları yeniden yaşattıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:30 Kaynak: AA
Manisa, Sarıgöl, Kültür Sanat
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