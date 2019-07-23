Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Sarıgöl'de esrar ele geçirildi

12 dakika önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sarıgöl'de esrar ele geçirildi, System.String[]
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Evde oturan M.Y.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıgöl'ün kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. M.Y.'ye ait olduğu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, mutfakta, tepsi içinde kurutulmuş 300 gram kubar esrar ile oturma odasındaki masa üzerinde uyuşturucu madde metamfetamin kullanmakta yararlanıldığı belirlenen aparat ve hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen esrara el konulurken, operasyon sırasında evde bulunmayan M.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]