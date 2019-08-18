Sarıgöl'de ev yangını
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:42 Kaynak: AA
'nın Sarıgöl
ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle Seyfi Gürsoy'a (29) ait evde yangın çıktı.
Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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