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Sarıgöl'de ev yangını

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle Seyfi Gürsoy'a (29) ait evde yangın çıktı.
Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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