Sarıgöl'de hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sarıgöl ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini sorguladığı S.P'nin (28) arama kaydının olduğunu tespit etti.

İncelemede, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay cezası bulunduğu ortaya çıkan hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.