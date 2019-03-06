Sarıgöl'de Hastane Personeli İşaret Dili Öğrendi

Sarıgöl Devlet Hastanesinde açılan 120 saatlik işaret dili kursunu tamamlayan 24 personele törenle sertifikaları verildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesinde açılan 120 saatlik işaret dili kursunu tamamlayan 24 personele törenle sertifikaları verildi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan işaret dili kursu tamamlayan 24 personele sertifikaları Sarıgöl Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törenle teslim edildi.



Törende konuşan Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, yıl sonuna kadar tüm hastane personeline işaret dili kursu vermeyi hedeflediklerini söyledi.



Hastanenin başhekimi Mehmet Karaduman ise kursun hastane personeli için çok faydalı olduğunu belirterek, "Hastanemize tedavi amaçlı duyma ve konuşma engelli vatandaşlarımız da geliyor, bu kurs sayesinde personelimiz engelli vatandaşlarımızla diyalog kurmayı öğrendiler." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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