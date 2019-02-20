Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Hava Sıcaklığı Yaz Aylarını Aratmadı

Sarıgöl'de Hava Sıcaklığı Yaz Aylarını Aratmadı

1 saat önce

Sarıgöl'de hava sıcaklığı yaz aylarını aratmadı Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar papatyaların açmasına neden oldu MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar ulaşırken kırsal kesimlerdeki papatyaların ve meyve ağaçlarının çiçek vermesi şaşkınlığa...

Sarıgöl'de Hava Sıcaklığı Yaz Aylarını Aratmadı, System.String[]
Sarıgöl'de hava sıcaklığı yaz aylarını aratmadı
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar papatyaların açmasına neden oldu

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar ulaşırken kırsal kesimlerdeki papatyaların ve meyve ağaçlarının çiçek vermesi şaşkınlığa neden oldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Hava sıcaklıklarının 20 dereceleri bulmasıyla birlikte kırsal kesimlerde papatyalar ve meyve ağaçları çiçek açtı. Sıcak havayı fırsat bilen Sarıgöllü çiftçiler bağlarında çift sürme, bağ bağlama, gübreleme, üzüm bağlarının kırılan direklerini yenileme, çubuk toplama, tel gerdirme gibi kışlık bağ bakımlarını rahatlıkla tamamladı.
Hava sıcaklıklarının yeniden düşmesinin beklendiğini ve bu nedenle de endişe duyduklarını belirten çiftçi Hasan Hasırcı, "Sarıgöl'de hava sıcaklıkları 19-20 derece. Her taraf papatya açtı. Meyve ağaçlarından bademler, şeftaliler, kayısılar açtı. Bizler de bağlarımızda kışlık çalışmalarımızı yapmaktayız. Ancak,meteorolojiden alınan bilgiler soğukların geleceği yönde bu bizleri endişelendiriyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Yerel
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