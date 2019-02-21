Sarıgöl'de "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayat boyu öğrenme" planlanma ve iş birliği toplantısı düzenlendi.

Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayat boyu öğrenme" planlanma ve iş birliği toplantısı düzenlendi.



Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nda yapılan toplantıya daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç "Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak bütün kurumların her zaman yanında olup iş birliğine hazırız. Kurumlarımızdan gelen her türlü talep olumlu yönde değerlendirmektedir." dedi.



Oruç, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. döneminde merkezin açmış olduğu kurslar ve yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Katılımcıların görüşleri doğrultusunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2.döneminde yapılacak çalışmaların planlandığını da sözlerine ekledi.

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