Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de jeotermal itirazı
Son Dakika Güncel Sarıgöl'de jeotermal itirazı

Sarıgöl'de jeotermal itirazı

6 saat önce

Sarıgöl'de kurulması planlanan jeotermal santraline yapılan itiraz sonrası mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, proje alanında incelemelerde bulundu.

Sarıgöl'de jeotermal itirazı, System.String[]

Sarıgöl'de kurulması planlanan jeotermal santraline yapılan itiraz sonrası mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, proje alanında incelemelerde bulundu.

Karacaali Mahallesinde açılması düşünülen santralle ilgili Sarıgöl Ziraat Odası'nın itirazı üzerine Manisa İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği heyet, zeytinlik alanda teknik incelemede bulundu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkan Vekili Ragıp Demiran ile çok sayıda vatandaş ellerinde pankartlarla heyeti karşıladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl'de jeotermal santrali istemediklerini belirterek"Sarıgöl ovası üzüm ovası,zeytinlikleriyle ünlü açılacak olan her kuyu için dava açacağız."dedi.

Geniş güvenlik altında yapılan incelemede olay olmadı.Diğer siyasi parti ilçe başkanları da katıldı

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Yusuf'un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar
Kompresör ile şaka öldürüyordu: Makatına hava verilen gencin bağırsakları patladı AK Parti'li vekilden tepki çeken yumurtalı asgari ücret hesabı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de jeotermal itirazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]