Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de jeotermal santral yapımına iptal kararı
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Sarıgöl'de jeotermal santral yapımına iptal kararı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ziraat odası, ilçeye bağlı Baharlar Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı açtığı iptal davasını kazandı.

Sarıgöl'de jeotermal santral yapımına iptal kararı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ziraat odası, ilçeye bağlı Baharlar Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı açtığı iptal davasını kazandı. Mahkeme heyeti, itiraz ve bilirkişi raporlarını göz önüne alarak santralin açılmasını iptal etti.

Geçtiğimiz aylarda Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi'nde yapılması düşünülen jeotermal enerji santraline karşı Sarıgöl Ziraat Odasının açtığı iptal davası Manisa İdare Mahkemesince kabul edildi. Bugün görülen davada mahkeme heyeti itirazı ve bilirkişi raporlarına göz önüne alarak kuyunun açılmasına iptal kararı verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü sofralık üzüm bağları arasında jeotermal santral yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek, "Gözün aydın Sarıgölüm, davamızı kazandık. İlk sınavımızı başarıyla tamamladık. Bu işin kahramanı avukatımıza teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi jeotermale izin vermeyeceğiz dedik ve başardık. Sarıgöl Ziraat Odası olarak sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Mahkemeden çıkan karar Sarıgölümüze hayırlı olsun" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:47 Kaynak: İHA
Baharlar, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi
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