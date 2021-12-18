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Sarıgöl'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sarıgöl'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

18.12.2021 14:41
Sarıgöl'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bahçeden kablo hırsızlığı yapılacağı ihbarı sonrası düzenlediği operasyonda bir otomobil içindeki E.G, G.G. ve A.D'yi Tırazlar Mahallesinde yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada bir gübre pompası, yaklaşık 30 metre elektrik kablosu ve el aletleri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen E.G ve A.D tutuklandı, G.G adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarma, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgöl'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgöl'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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