Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Kadınlar Günü Kutlandı

Sarıgöl'de Kadınlar Günü Kutlandı

1 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tören düzenlendi.

Sarıgöl'de Kadınlar Günü Kutlandı, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tören düzenlendi. Sarıgöl Kent Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından kadınlara karanfil dağıtıldı.

Sarıgöl Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Akçakoca, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Ünlü Yağcı, Belediye Meclis üyesi Naciye Gürlek, sivil toplum Kuruluşların başkanları ve kadınlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir konuşma yapan MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Akçakoca, "Dünyada ve ülkemizde kadınlara şiddet olmasın. Bizleri bu günlere getiren annelerimizdir. Kadınlar ülkelerine katkı sağlamaktır. Ailenin temel direğidir. Temennimiz kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulmasıdır." dedi.

Etkinlik sonunda çevredeki kadınlara karanfil dağıtıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Manisa, Dünya Kadınlar Günü, Sarıgöl, Güncel
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