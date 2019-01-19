Sarıgöl'de Kan Bağış Kampanyası
41 dakika önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kan bağışı kampanyasında 110 ünite kan toplandı.
Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesindeki kan bağışı kampanyasında 110 ünite kan toplandı. Türk Kızılayı
Kan Merkezi ile Sarıgöl koordinatörlüğünün düzenlediği "Bir ünite kan üç hayat kurtarır" başlıklı kampanya kapsamında ilçe meydanına kurulan mobil bağış aracı, 2 gün boyunca kan vermek isteyen gönüllüleri ağırladı.
Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, kış aylarında kan merkezlerindeki stoklarda azalma görüldüğünü, bu kapsamda kampanyalara hız verdiklerini, ilçedeki kampanyaya özellikle kadın bağışçıların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Kampanyada 2 günde 110 ünite kan toplandığını aktaran Tüfekçi, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı stantta da 15 kişinin organ bağışında bulunduğunu aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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