Sarıgöl'de kar altında üzüm hasadı
18.01.2021 13:26
- Sarıgöl'de kar altında üzüm hasadı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında uzun süre bekletilen üzüm, üzerine yağan karların altında hasat edildi.
- Sarıgöl'de kar altında üzüm hasadı
MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında uzun süre bekletilen üzüm, üzerine yağan karların altında hasat edildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2020 sezonu üzümü örtü altında bekletilerek 2021 yılının Ocak ayında hasat edildi. Karlar altında dalından taze hasat edilen üzüm, üretici Aykut Karadağ tarafından çevredeki vatandaşlara ikram edildi. Genç üzüm üreticisi Aykut Karadağ, "Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek. Üzeri de örülü. Soğuk hava deposu gibi, kar altında üzümlerimi keserek arkadaşlarıma dostlarıma tanıdıklarıma kışın taze üzüm yemeleri için hediye etmeye başladım" dedi.
(VS-SC-ÖK-E)
Son Dakika İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı şiddeti kamerada 3 yıl önce iş yerine giren araçtan kıl payı kurtulan tamirci, bu defa da halk otobüsünün kopan tekerleği nedeniyle ölümden döndü Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi