Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Karla Mücadele

Sarıgöl'de Karla Mücadele

1 saat önce

Sarıgöl ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.

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Sarıgöl ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Sarıgöl Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Beyaz örtüden dolayı kapanan mahalle yollarını trafiğe açık için kurulan üç ekip, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yoğun kar özellikle kırsal mahallelerimizde etkili oldu. Kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarfettik. Şu anda kapalı yolumuz bulunmuyor. " ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:41 Kaynak: AA

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