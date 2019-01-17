Sarıgöl'de Karla Mücadele
35 dakika önce
Sarıgöl Belediyesi ekipleri ulaşıma kapanan yolları açtı.
Sarıgöl
Belediyesi ekipleri ulaşıma kapanan yolları açtı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapanan kırsaldaki Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahallelerine ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası ulaşım yeniden sağlandı.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk
, kapalı olan yolların açıldığını belirterek, "Öğrencilerin yarın karne sevinçlerini yaşamaları ve mahalle halkımızın Cuma pazarına rahat gelebilmeleri için ekiplerimiz yolda tuzlama yaparak yolu trafiğe açtılar." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:39 Kaynak: AA
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