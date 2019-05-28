Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Sarıgöl'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

38 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanlık alanda bulundu.

Sarıgöl'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Dadağlı mahallesinde oturan alzaymır hastası ninesi Emine Dönmez'in kaybolduğunu öğrenen Mehmet Bozkurt, yakınlarıyla araması sonuç vermeyince Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Dönmez"i bu sabah Eldüzen mevkisinde ormanlık alanda buldu.
Yaşlı kadın sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.
Dönmez'in sağ bulunması ailesi ve mahalle sakinlerini sevindirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:57 Kaynak: AA
Manisa, Sarıgöl, Güncel
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