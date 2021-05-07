Sarıgöl'de kiraz üreticisine sirke sineğiyle mücadele için elma sirkeli pet şişe dağıtıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, kirazda kalitenin düşmesine neden olan sirke sineğine karşı çiftçilere sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtılmaya başlandı.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hibe edilen ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde yürütülen projeden 500 üreticinin yararlanması hedefleniyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, proje kapsamında zararlılarla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadelede elma sirkeli tuzaklara 3 milimetre çapında 8-10 delik açılarak ağaçların en soğuk ve gölge yerlerine asılır. Sinekler beslenmek için girdikleri şişe içerisinden çıkamaz. Doğa dostu olan bu mücadele yöntemi aynı zamanda düşük maliyetlidir. Tuzakları hazırlamak ise oldukça kolaydır. Kiraz bahçelerinde dekara bir adet elma sirkeli pet şişe asmak gerekmektedir." ifadelerini kullandı.