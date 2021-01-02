Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın - Son Dakika

Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın

02.01.2021 13:35
Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynandığı üzerine yapılan baskında 7 kişiye toplamda 24 bin 283 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynandığı üzerine yapılan baskında 7 kişiye toplamda 24 bin 283 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Kiralık eve düzenlenen baskında 7 kişinin evde kumar oynadığı tespit edildi. Evde bulunan 7 kişiye hıfsızısıhha kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten dolayı toplamda 24 bin 283 TL para cezası keserek şahıslar hakkında işlem yaptı. - MANİSA

Para Cezası, Türk Lirası, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın - Son Dakika


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