Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynandığı üzerine yapılan baskında 7 kişiye toplamda 24 bin 283 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Kiralık eve düzenlenen baskında 7 kişinin evde kumar oynadığı tespit edildi. Evde bulunan 7 kişiye hıfsızısıhha kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten dolayı toplamda 24 bin 283 TL para cezası keserek şahıslar hakkında işlem yaptı. - MANİSA