Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de mevsimin ilk üzümü yetişti
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Sarıgöl'de mevsimin ilk üzümü yetişti

2 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici, evinin bahçesine 17 yıl önce diktiği, erkenci üzüm türü olan Yalova-Uslu türü üzümden ilk ürünlerini almaya başladı.

Sarıgöl'de mevsimin ilk üzümü yetişti, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici, evinin bahçesine 17 yıl önce diktiği, erkenci üzüm türü olan Yalova-Uslu türü üzümden ilk ürünlerini almaya başladı. 13 yıldır haziran ayında üzüm yemeye başladığını kaydeden 57 yaşındaki Bekir Yılmaz üzümlerden komşularına da ikram ettiğini söyledi.

17 yıl önce bir yakınından temin ettiği Yalova-Uslu türü üzüm çubuklarından evinin bahçesine diken Bekir Yılmaz (57), üç yıl üzüm asmasını evinin önündeki çardağa sardırdığını belirterek, "Yalova-Uslu türü üzüm erkence üzüm türüdür. 17 yıl önce ekmiştim. 13 yıldır verim alıyorum. Oldukça lezzetli ve ilk eren üzüm olduğu için oldukça güzel. 17 yıllık bir üzüm ve 13 yıldır da yiyoruz. Haziran ayının başında ermeye başlıyor ve haziran ortasında da yenmeye başlıyor. İlk üzüm türü Yalova Uslu türü üzüm. Evimiz yol üzerinde olduğu için yoldan gelip geçenler üzümleri görüyor. Üzümlerden yemek isteyenler koparıp yiyebilir" dedi.

Sarıgöl Konak Mahallesi, Halis Selçuk Caddesi üzerindeki Bekir Yılmaz'ın evinde mevsimin ilk üzümünü görenler, budama zamanı erkenci üzüm olan Yalova-Uslu üzüm çubuklarından şimdiden sipariş vermeye başladı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Manisa, Yalova, Sarıgöl, Ekonomi
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