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Sarıgöl'de Muhtarlar Günü

38 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 35 mahalle muhtarı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sarıgöl'de Muhtarlar Günü, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 35 mahalle muhtarı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen muhtarlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra muhtarlar adına Mimar Sinan Muhtarı Serkan Mintaş, anıta çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Serkan Mintaş,"Muhtarlar resmi dairelerle vatandaşlar arasında kurulan bir köprüdür. Mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını resmi makamlara aktararak çözüm sağlayan en önemli kurumdur. Gecesini gündüzüne katarak emek veren tüm muhtarlarımızın bu özel günü kutlu olsun" dedi.


Muhtarlar daha sonra Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un da katıldığı kahvaltıya katıldı. Sarıgöl Kaymakamı Arıkan ve Belediye Başkanı Selçuk, muhtarların gününü kutladı. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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