Sarıgöl'de muhtarlar günü kutlandı

Muhtarlar Günü kapsamında Sarıgöl'deki 35 mahalle muhtarı, Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından muhtarları temsilen Mimar Sinan Muhtarı Serkan Mintaş tarafından Atatürk anıtına çelen kondu.

Burada açıklama yapan Mintaş, Türkiye'de muhtarların resmi dairelerle vatandaşlar arasında köprü vazifesi yürüttüğünü belirterek, bir çözüm makamı olan muhtarlığın fedakarlık gerektirdiğine işaret etti.

Muhtarlar Günü kapsamında Kaymakam Ali Arıkan ve Belediye Başkanı Necati Selçuk'un da katılımıyla Mimar Sinan Parkı'nda kahvaltı programı düzenlendi.