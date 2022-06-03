Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi - Son Dakika
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Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi

03.06.2022 11:12
Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, ilk okul öğrencilerine yönelik kask kullanımı ve önemi ile ilgili sosyal etkinlik düzenledi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, ilk okul öğrencilerine yönelik kask kullanımı ve önemi ile ilgili sosyal etkinlik düzenledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilkokul öğrencilerine "Bir kask bir hayat kurtarır" sloganıyla Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından etkinlik düzenlendi. Kask kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte trafik timleri tarafından öğrencilere 400 adet kask ve ekipmanlar dağıtıldı.

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve şube müdürleri katıldı. - MANİSA

Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi
Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de öğrencilere jandarmadan kask eğitimi - Son Dakika

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