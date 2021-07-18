Sarıgöl'de ormanlık alanda 60 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda ekili 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Mahallesi'nde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında ormanlık alanda ekili 60 kök bakımları yapılmış kenevir bitkisi bulundu. Yasa dışı kenevir bitkisini eken ve yetiştiren kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. - MANİSA