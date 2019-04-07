Sarıgöl'de "Pazar Yeri" Tartışması (2)

Sarıgöl
Belediye Başkanı Necati Selçuk
, Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar Yeri ve Otopark'ında bir esnafın tezgahındaki sebzeleri yere attığı iddialarına ilişkin, "Şahsıma ve belediyemize yaptıkları hakaret ve rencide ettikleri için kınıyorum. Hukuka başvuracağımızı bildiriyorum." dedi.
Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim öncesinde şahsına yönelik karalama çalışmaların halen sürdüğünü belirtti.
Sarıgöl'ün 31 Mart'ta tercihini ortaya koyduğuna dikkati çeken Selçuk, "Yerel seçimler sırasında karşı taraftan asılsız iftiralar, karalamalarda bulunuldu. Ama biz kimseye bulaşmadık, üslubumuzu bozmadık. Halkımız 31 Mart'ta gereken cevabı verdi." diye konuştu.
Kapalı Pazar yerindeki uygulama
Seçimin ardından iftira kışkırtmaların devam ettiğini söyleyen Selçuk, Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar Yeri ve Oto Parkı'nda 5 Nisan
Cuma günü zabıtanın yaptığı işlemlerin sosyal medyaya yanlış aktarıldığını anlattı.
Sosyal medyada yer alan "vatandaşın tezgahındaki domatesleri yere attı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
"3 Nisan 2019 tarihinde esnaflarımız taahhütlerini yerine getirmeleri için gerekli uyarıları yapmıştır. Zabıtamızın denetimlerinde bir kişi bir yıldan bu yana, yer tahsisi bedelini ödememiş ve diğer esnaflarımızı haksızlık etmiştir. Başka bir esnafımız da dört aydan bu yana pazarda tezgah açmamış, mazeret dahi bildirmemiş, Cuma günü o vatandaşımız pazar yerinde yer iddiasında bulunmuştur. Ayrıca bir vatandaşımız da Manisa
Büyükşehir Belediyesinin hibe desteğinden yararlanmış. Belediyemiz ve büyükşehir belediyemiz gerekli desteği vermiştir. Bu kişiye pazar yerinde yer olmadığı halde kendisine belediye olarak sera ürünlerini satması için geçici yer vermiştir. Verilen yer birinci katta olup, acil girişlerin bulunduğu yerdir. Kendisine 2.katta yerin müsait olduğunu 3 Nisan'da tebligat olarak verildi. 5 Nisan Cuma günü dışarıdan aldığı bir kaç kasa domatesi tezgahına koyarak üst kata çıkmayacağını yüksek sesle beyan ederek domatesleri yere atmıştır.
Bir başka esnafımız da mantar satmak için geçici olarak merdiven önünde satmasına izin verilmiştir. Burasının boşaltılması gerekir, sürekli şikayet aldığımız bir yerdir. Mantar satan kişi de bu provokenin içinde yer almıştır. CHP
İlçe Başkanı olay yerine gelerek esnaflarımızı "Siz CHP'li değil misiniz?" diyerek esnaflarımızı kışkırtmıştır. Olay yerine gelen polislerin uyarıları sonucu olay yerinden ayrılmıştır. Ancak bununla da kalmayıp, Sarıgöl'ümüzü ve belediyemize küçük düşürmüşlerdir. İlçemizde yaşayan insanlarımızı üzmüşlerdi. Sosyal medyada şahsıma ve belediyemiz yaptıkları hakaret ve rencide ettikleri için kınıyorum. Hukuka başvuracağımızı bildiriyorum."