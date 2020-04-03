Sarıgöl'de pazar yerinde Kovid-19 önlemi - Son Dakika

Sarıgöl ilçesinde cuma günleri kurulan pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.

Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda her cuma açılan pazara, 65 yaş üstü ve çocukların girişine izin verilmedi. Alışverişe gelenlerin vücut ısıları ölçüldü, onlara dezenfekte ürünler verildi.

Pazar tezgahlarının üzerine de "Sağlığınız bizim için çok değerli meyve sebzelere ellerinizle dokunmayın" yazılı levhalar asıldı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçe sakinlerinin uygulamayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Tezgahların 3 metre arayla kurulduğunu ifade eden Selçuk, "Duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.