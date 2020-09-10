Sarıgöl'de pekmez toprağının kilosu 3 liradan satılıyor - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının kilosu 3 liradan satılıyor.

Sultaniye ve kırmızı çekirdekli üzümlerden hazırlanan pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağı satışları başladı.

Pekmez yapısınında pekmezin mayası olarak tabir edilen pekmez toprağı, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesindeki beyaz kepir topraktan elde ediliyor.

Pekmez toprağı satıcısı Ersin Özlü (35) geçen yıl kilogramı 2 lira olan toprağın bu yıl 3 liradan satıldığını ifade ederek, "Pekmez yapılırken üzümlerin içine konulur. Çuvallarda ezilir, çıkan suyu şıra olur. Daha sonra kazanlarda kıvamına gelene kadar kaynatılır. Pekmez olunca soğutmaya alınır ve kaplara konularak kışlık yiyecek olarak saklanır." diye konuştu.