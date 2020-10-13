Sarıgöl'de pekmez üretimine başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından bu sezon hasat edilen ürünlerden pekmez ve üzüm suyu üretimine başlandı.

Sarıgöl'de faaliyet gösteren S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif bu yıl hasat edilen üzümlerden pekmez ve üzüm suyu üretimine başlandı. Ayrıca kooperatif tarafından kurutma serasında biber, domates, patlıcan gibi ürünler de kurutularak pazarlardaki yerini alacak. Önümüzdeki yıllarda daha fazla üretime geçileceğini belirten S.S. Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Bu yıl kooperatif olarak üzümden pekmez yapımına ve üzüm suyu çıkarmaya başladık. Bu bizim ilk denememiz. Ayrıca sebze kurutma seramızda doğal domates, üzüm çekirdeği, patlıcan, fasulye, biber kurutarak satışlarına başlayacağız. Buradan satılan ürünlerle kooperatifimize gelir sağlayacağız" dedi. - MANİSA