Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı

17.08.2022 09:14
Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı

Sarıgöl'de polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve 11 ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

Sarıgöl'de polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve 11 ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde polisten kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkan E.K'nin (33) 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Zanlıların kaçarken bıraktıkları motosikletin ise Denizli'den çalındığı belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Manisa'daki asayiş uygulaması

Öte yandan Manisa'daki asayiş uygulamalarında da aranan 35 kişi yakalandı.

İl genelinde 7 noktada yaklaşık 500 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

YORUMLAR
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Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı Yaşlı çift çalışma azmiyle örnek oluyor Yaşlı çift çalışma azmiyle örnek oluyor
Kaynak: AA

Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıgöl'de kovalamaca sonucu yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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