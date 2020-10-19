Sarıgöl'de sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başladı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde dün gece etkili olan sağanak ve dolunun ardından su baskınlarının yaşandığı bazı evlerde, tarım alanlarında ve üzüm sergilerinde hasar tespit çalışmasına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Ahmetağa, Afşar ve Çanakçı mahallelerinde dün gece etkili olan sağanak ve dolunun yol açtığı hasar, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Çanakçı Mahallesi'nin yakınından geçen derenin taşması sonucu, mahalledeki bazı evler ve üzüm bağları sular altında kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, evlerde ve tarım alanlarında su tahliye çalışması yaptı.

Bazı mahalle sakinleri, belediye ekipleri tarafından evlerden tahliye edilerek misafirhanelere yerleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen üzüm bağlarında hasarın büyük olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde dün meydana gelen şiddetli yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle bir çok üzüm bağı ve sebze bahçelerimiz zarar gördü. Hasar belirleme çalışmalarına başlandı. Çok sayıda üreticimiz mağdur." dedi.