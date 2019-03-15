Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Samanlık Yangını

Sarıgöl'de Samanlık Yangını

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Sığırtmaçlı Mahallesindeki bir samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangında 2 ton saman küle döndü.

Sarıgöl'de Samanlık Yangını, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Sığırtmaçlı Mahallesindeki bir samanlıkta elektrik kontağından çıkan yangında 2 ton saman küle döndü.

Sığırtmaçlı Mahallesinde Veysel Gedikoğlu'na ait saman damında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda söndürülerek soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi zarar meydana gelirken olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

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