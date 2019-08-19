Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de şaraplık üzüm alımları başladı
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Sarıgöl'de şaraplık üzüm alımları başladı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 yılı ürünü şaraplık üzüm alımlarına başlandı.

Sarıgöl'de şaraplık üzüm alımları başladı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 yılı ürünü şaraplık üzüm alımlarına başlandı. Şaraplık üzümlerin kilosunun 1 TL'den alındığı öğrenildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, şaraplık üzüm alımlarının Kasım ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde 2019 yılı ürünü şaraplık üzüm alımlarına çeşitli kişiler tarafından belirlenen merkezlerde alınmaya başlandı. Alımlar kasım ayın sonuna kadar devam edecek." dedi. - MANİSA
Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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