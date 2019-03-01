Sarıgöl'de Şehitler İçin Anıt Mezar

MANİSA( AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesinde şehitler için anıt mezar yaptırıldı.

MANİSA( AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesinde şehitler için anıt mezar yaptırıldı.



Ziyanlar Mahallesi Muhtarı Haşim Horasan, gazetecilere yaptığı açıklamada yaptıkları araştırma sonucu 1. Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında mahalleden 17 kişinin şehit olduğunu tespit ettiklerini belirtti.



Şehitler için bir anıt mezar yaptırdıklarını anlatan Horasan, anıtın çevre düzenlemesi konusunda da Belediye Başkanı Necati Selçuk'tan destek aldıklarını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı

Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi

"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı