Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Sevinçten Ağlatan Etkinlik

Sarıgöl'de Sevinçten Ağlatan Etkinlik

7 dakika önce

Sarıgöl Kızılay İlçe Temsilciliği ile Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlılara karanfil dağıttı.

Sarıgöl'de Sevinçten Ağlatan Etkinlik, System.String[]
Sarıgöl Kızılay İlçe Temsilciliği ile Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlılara karanfil dağıttı. Aldığı karanfil karşısında gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı bir kadın Kızılay gönüllüsü genç kıza sarılarak teşekkür etti.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri giydikleri Kızılay yelekleri ile ilçe pazarında dolaşarak yaşlıların günlerini karanfil vererek kutladı. Öğrencilerin karanfil dağıtımında duygu dolu anlar da yaşandı. Aldığı karanfil karşısında gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı bir kadın Kızılay gönüllüsü genç kıza sarılarak teşekkür etti.

Sarıgöl Kızılay İlçe Temsilcisi Yusuf Tüfekçi, "Yaşlılar Haftası etkinliğimizi öğrencilerin de katılımıyla 100 yaşlıya karanfil dağıtarak kutladık. Yaşlılara her zaman saygı gösterilmeli ve ilgilenilmelidir." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kızılay, Sarıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı! Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:53:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Sevinçten Ağlatan Etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]