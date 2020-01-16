Sarıgöl'de sokak köpeklerine uyuz aşısı ve yem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıgöl'de sokak köpeklerine uyuz aşısı ve yem - Son Dakika

Sarıgöl'de sokak köpeklerine uyuz aşısı ve yem

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediye ekipleri, sokak köpeklerine aşı yapmaya başladı.

Sarıgöl'de sokak köpeklerine uyuz aşısı ve yem, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediye ekipleri, sokak köpeklerine aşı yapmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sokak hayvanlarının aşılanması için çalışma başlatan belediye ekipleri, bir yandan hayvanlara yiyecek bırakırken diğer yandan da olası bir uyuz salgınına karşı aşı yapıyor.

Sarıgöl Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bardakçı ve belediye ekipleri tarafından ilçedeki tüm sokak köpeklerine uyuz aşısı yapılacağı ve kış boyunca yiyecek dağıtımı aksatılmadan yapılacağı belirtildi.

Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:56 Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
20:55 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
20:55 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
20:45 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:58:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıgöl'de sokak köpeklerine uyuz aşısı ve yem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]