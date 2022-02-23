Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor

23.02.2022 13:31
Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarla 5 kişi uyuşturucuyla birlikte yakalanırken bir kişi de hırsızlık suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarla 5 kişi uyuşturucuyla birlikte yakalanırken bir kişi de hırsızlık suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince Sarıgöl'de G.S.'ye ait bisikletin çalınması ve G.S.'nin şikayetçi olmasının ardından incelenen güvenlik kameraları sayesinde bisikleti çalan şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Yapılan çalışma neticesinde bisikleti çalan C.Ö. olduğu tespit edildi. Şahsın çaldığı bisikletle otobüste yolculuk yaptığını tespit eden ekipler otobüsü Salihli'de durdurarak şahsı ve çalıntı bisikleti ele geçirdi. Sarıgöl'e getirilen C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadelesi de devam ediyor. Sarıgöl'de çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 18 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.K. ve M.Ü. isimli şahıslara 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 356 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıslarla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurulan başka bir araçta ise yapılan kontrolde araç sürücüsü R.C.A. isimli şahsın üzerinden 2.7 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapılarak polis merkezi amirliğinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. R.C.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışma sonucunda hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen H.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranma kaydı bulunan S.Ö. isimli şahıs da yakalanarak, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. S.Ö. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor
Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor
Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi

Uyuşturucu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:57:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de suçlulara göz açtırılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement