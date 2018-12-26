Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
13 dakika önce
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
MANİSA (İHA) – Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Ü.K (58 ) isimli kadına, A.Ç (46) idaresindeki 45 R 5174 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralana kadın olay yerine gelen ambulansla
Manisa Celal Bayar
Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:09 Kaynak: İHA
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