Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

13 dakika önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Ü.K (58 ) isimli kadına, A.Ç (46) idaresindeki 45 R 5174 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralana kadın olay yerine gelen ambulansla

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:09 Kaynak: İHA

Manisa, Sarıgöl, 3. Sayfa
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