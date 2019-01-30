Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Tütün Alımları Başladı

Sarıgöl'de Tütün Alımları Başladı

1 saat önce

MANİSA(AA)- Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde özel şirketler 2018 ürünü tütünlerin alımına başladı.

Sarıgöl'de Tütün Alımları Başladı, System.String[]
MANİSA(AA)- Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde özel şirketler 2018 ürünü tütünlerin alımına başladı.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarı'nda özel firma temsilcilerinin yaptığı alımlarda tütüne baş fiyat olarak 21 lira veriliyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, geçen yıl 14-17 lira arasında olan fiyatların bu yıl 18-21 lira arasında gercekleştiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Süleyman Demirel, Manisa, Sarıgöl, Güncel
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