Sarıgöl'de Tütün Alımları Başladı
1 saat önce
MANİSA(AA)- Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde özel şirketler 2018 ürünü tütünlerin alımına başladı.
MANİSA(AA)- Manisa
'nın Sarıgöl
İlçesinde özel şirketler 2018 ürünü tütünlerin alımına başladı.
Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel
Kapalı Tuhafiye Pazarı'nda özel firma temsilcilerinin yaptığı alımlarda tütüne baş fiyat olarak 21 lira veriliyor.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, geçen yıl 14-17 lira arasında olan fiyatların bu yıl 18-21 lira arasında gercekleştiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:50 Kaynak: AA
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