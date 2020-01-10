Sarıgöl'de tütün alımları başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de tütün alımları başladı

16 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 ürünü tütünlerin alımlarına başlandı.

Sarıgöl'de tütün alımları başladı, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 ürünü tütünlerin alımlarına başlandı. Tütün baş fiyatının 24 TL olarak belirlendiği Sarıgöl'de 600 ton tütün alımının gerçekleştirileceği öğrenildi.


Sarıgöl Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazaryerinde alımlarına başlan tütünlerin baş fiyatı 24 TL olarak belirlendi. Alımlardan 10 gün sonra üreticilerin paraları ödendiği belirtildi. Sarıgöl ve çevresinden ortalama 600 ton tütün alımının yapılacağını belirten tütün eksperi Ali Kaymacı, "Bu yıl tütün baş fiyatı 24 Lira, Ortalama fiyatı 22.5 TL Sarıgöl'de tütün üreticileri 10 gün içerisinde türün bedellerini alacak. Bu yıl ilçeden çeşitli firmalar tarafından 600 ton tütün alımı gerçekleştirilecek." dedi.


Üreticiler açıklanan tütün fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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