Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Tütün Alımlarına Başlandı

Sarıgöl'de Tütün Alımlarına Başlandı

56 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2018 ürünü tütün alımlarına başlandı.

Sarıgöl'de Tütün Alımlarına Başlandı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2018 ürünü tütün alımlarına başlandı.

Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen tütünlerin alımlarına Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel tuhafiye pazarında başlandı. Özel firmalar tarafından alınan tütünlerde baş fiyat 21 TL olarak belirlendi. Tütünlerini teslim eden üreticilere 10 gün içerisinde ödemelerinin yapılacağı bildirildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde dekarda 850 kilogram tütün alınmakta. Bu yıl alımlar 18-21 TL arasında değişiyor. Geçen yıl ise 14-17 TL'den işlem görmüştü "dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Manisa, Sarıgöl, Ekonomi
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