Sarıgöl'de ustalar kursiyerlerle buluşuyor
1 saat önce
Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerler, teneke ustası Süleyman Camkıran ile bir araya geldi.
Sarıgöl
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:28 Kaynak: AA
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerler, teneke ustası Süleyman Camkıran ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi devam ediyor.
Bu kapsamda Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezindeki 20 kursiyer teneke ustası Süleyman Camkıran'ı iş yerinde ziyaret etti.
Camkıran'dan mesleğin incelikleri hakkında bilgi alan kursiyerler, ona çeşitli sorular yöneltti.
Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, proje kapsamında ilçedeki diğer ustaları da ziyaret edeceklerini söyledi.
Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması
Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı
Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı
Torununun nişanlandığı evde, kanlar içinde bulundu