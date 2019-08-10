Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 kök Hint keneviri ve 12.5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
'nın Sarıgöl
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 kök Hint keneviri ve 12.5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Sarıgöl İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Beyharmanı Mahallesinde M.K'ya (55) ait eve düzenlenen operasyonda, bahçede ekili vaziyette 6 kök Hint keneviri ve 12.5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA
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